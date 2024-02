Subpoena para kay Quiboloy pinirmahan na

Inanunsyo ni Senador Risa Hontiveros na pirmado na ni Senate President Juan Miguel Zubiri subpoena laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy upang obligahin siyang sumipot sa pagdinig na isinasagawa ng kapulungan na may kinalaman sa kaniya.

Si Hontiveros ang siyang pinuno ng komite na nagsisiyasat tungkol sa alegasyon ng large-scale human trafficking, rape, sexual abuse and violence, at child abuse na kinasasangkutan umano ni Quiboloy at ng kaniyang religious group.

Kung matatandaan, Pebrero 14 umano nang inihanda ang subpoena ad testificandum laban kay Quiboloy na pinirmahan ni Zubiri nitong Lunes ng umaga, ayon sa tanggapan ni Hontiveros.

“By Authority of Section 17 of the Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation of the Senate, Republic of the Philippines, you are hereby commanded and required to appear before the Senate, then and there to testify under oath on what you know relative to the subject matter...,” saad sa subpoena para kay Quiboloy.

Sa pagpapatuloy naman ng pagdinig ng komite ni Hontiveros nitong Lunes, pinasalamatan ng senadora si Zubiri sa pagpirma sa subpoena laban kay Quiboloy.