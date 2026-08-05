Pinagtibay ng Senado ang resolusyon na kumikilala sa naging buhay ng mga nasawing Ateneo student-athlete na sina Rene Clert Baterbonia, at Divine Adili nitong Miyerkules, ika-5 ng Agosto.
Sa bisa ng Proposed Senate Resolution No. 472, pormal na pinarangalan ang buhay at legasiya ng mga pumanaw na Ateneo Blue Eagles student-athlete na sina Rene Clert "Bobet" Baterbonia, at Chukwuemeka Divine Adili.
Ilan sa mga senador ang nagbigay ng papugay sa buhay ng dalawa, at sa harap mismo ng pamilya ni Baterbonia,iginawad ang resolusyon.
Nanguna sa pagsusulong ng resolusyon sina Senators Robin Padilla, Bong Go, Joel Villanueva, Camille Villar at Pia Cayetano.
"Nawa'y magsilbi ring ginhawa ang pagkilalang ito, at nawa'y maging paalala ito sa ating lahat na ang mga kabataang katulad ni Bobet ay nararapat suportahan, alalayan, at bigyan ng pagkakataong maabot ang kanilang pangarap," ani Padilla sa isang talumpati.
Sinang-ayunan din naman ng ilan ang resolusyon, gaya ni Senadora Risa Hontiveros, na nagbigay rin ng kanyang talumpati patungkol sa mga nasawing student-athlete.
"Buong puso akong nakikiisa sa pagpasa ng resolusyong ito, sa pangunguna ni Senador Robin Padilla, bilang pagkilala at pagpupugay sa aking kapwa Atenista," bigkas ni Hontiveros.
Nauna rito, noong ika-25 ng Hunyo, naghain si Padilla ng resolusyon para kilalanin at bigyang-pugay ang dalawang atleta.