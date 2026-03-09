Bong Revilla, may special treatment sa preso?

Nananatili umano sa isang de-aircon na kwarto ang nakapiit na dating senador na si Bong Revilla kapag walang nakabantay, ayon sa isang source.
Ayon sa source ng DAILY TRIBUNE sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP)Quezon City Jail, nakalista si Revilla sa “carpeta” ng pasilidad, ang opisyal na rekord kung saan nakatala ang itinalagang selda ng bawat preso.
"He (Revilla) was listed in the 'carpeta' (record listing each detainee's assigned detention cell). But when no one is watching, he is staying at an air-conditioned quarter, designated and designed by Pacion," syon sa source, na tumutukoy sa jail warden na si Col. Maria Lourdes Pacion.
Dagdag pa ng source, "Naka carpeta sa selda, pero hindi sa selda natutulog. Sa exclusive na kwarto, naka aircon siya. Ipinagawa (ni Pacion)."
Para sa beripikasyon lamang?
Ipinaliwanag ng source na ang paglista kay Revilla sa carpeta ay para lamang ipakita na mayroon siyang nakatalagang selda kung sakaling magkaroon ng beripikasyon.
"Pag may nag-verify, naka carpeta. Halimbawa sa cell no. 1, pero sa record lang yun. Pero may sariling kwarto sa itaas," saad ng source, at binanggit na ang eksklusibong kwarto ay matatagpuan umano malapit sa opisina ni Pacion.
Ayon pa sa informant, isang Jail Officer 1 (JO1) na malapit kay Pacion, partikular na ang mga galing sa kanyang lalawigan sa Ilocos, ang itinalaga upang magbantay sa mga corridors patungo sa nasabing kwarto.
"May mga assign na gate na JO1s mga tao nya (Pacion). Kaya malayo pa sa gate naka timbre na sa loob," saad ng source, na tumutukoy sa mga jail guard na diumano'y nagbibigay ng babala sa loob kung sakaling may susubok na i-verify ang katayuan ng pagkakapiit ni Revilla.
Mahigpit na protokol sa loob
Ayon pa sa mga guwardiya ng Quezon City jail na nakiusap na huwag pangalanan, pinatatakbo rin umano ni Pacion ang pasilidad gamit ang sarili nitong mga protokol, kabilang ang paglalagay ng mga CCTV camera sa ilang lugar na ginagamit umano para bantayan ang mga galaw sa loob ng pasilidad.
Ipinagbabawal din umano ang paggamit ng mobile phone ng mga jail guard upang maiwasan ang pagkuha ng litrato kay Revilla o sa sinasabing eksklusibong kwarto.
Bukod dito, nagpakilala rin umano si Pacion ng isang locker system para sa mga personal na gamit ng mga guwardiya.
"Provided that we will buy it for P2,000. Mahal na locker yan," ayon sa source.
Umaasa ang mga source na sisilipin nina BJMP Director Ruel Rivera at Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla ang sitwasyong ito sa Quezon City Jail.