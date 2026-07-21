Robin Padilla, umalma sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea
Sa isang post sa social media, kinondena ng senador ang kamakailang kaguluhang kinasangkutan ng Chinese Coast Guard at mga tauhan ng Pilipinas.
Sa isang post sa social media, kinondena ng senador ang kamakailang kaguluhang kinasangkutan ng Chinese Coast Guard at mga tauhan ng Pilipinas.
Nanawagan si Sen. Robin Padilla nitong Martes para sa de-eskalasyon sa West Philippine Sea, at sinabing hindi dapat ipaubaya ang sitwasyon sa mga "propagandista" habang patuloy na tumitindi ang tensyon.
Sa isang post sa Facebook, nagpahayag si Padilla ng pag-aalala sa mga kaganapan sa pinagtatalunang karagatan, at sinabing hindi dapat ilagay sa panganib ang mga tauhan ng bansa.
"Tanod dagat sa tanod dagat, hindi na tayo pumalag, pero tanod dagat nila sa sundalo natin, ay dangerous escalation na 'yan," isinulat ni Padilla.
Binanggit din ng senador na dalawang beses nang dumanak ang dugo ng mga sundalong Pilipino sa mga insidente sa West Philippine Sea.
"Daliri at ulo na ngayon," aniya, matapos mapabalitang hinampas ng kahoy na batuta ng China Coast Guard ang isang Philippine Navy sa gitna ng tagpo sa Ayungin Shoal kahapon, ika-20 ng Hulyo.
Nagbabala si Padilla laban sa pagpayag na maimpluwensiyahan ng mga tinawag niyang "propagandista" ang sitwasyon, na aniya ay maaaring magtulak sa rehiyon na mas mapalapit sa giyera.
"Entrusting this escalation to a propagandist will definitely lead us to war. An ASEAN neighbor must urgently sponsor a bilateral agreement on de-escalation," he said.
Hinimok niya ang mga miyembrong bansa ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) na pangasiwaan ang isang bilateral agreement na naglalayong maibsan ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, at binigyang-diin na ang diplomasya pa rin ang pinakamainam na paraan upang maiwasan ang armadong tunggalian.
Ang pahayag ng senador ay inilabas kasunod ng panibagong tensyon sa West Philippine Sea, kung saan patuloy na iginiit ng Pilipinas at China ang magkasalungat nilang pag-angkin sa mga pinagtatalunang karagatan.