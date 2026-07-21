Usap-usapan sa social media ang aktor na si Joshua Garcia matapos mapansing wala na sa kanyang Instagram following list sina Vice President Sara Duterte at Senador Alan Peter Cayetano, matapos siyang makatanggap ng iba't ibang reaksiyon mula sa mga netizen.
Nagsimula ang kontrobersiya nang mapansin ng ilang social media users na ni-repost ni Joshua sa kanyang TikTok account ang isang video na tampok sina Vice President Sara Duterte at Senador Alan Peter Cayetano, at ilang mga myembro ng defense counsel ng bise.
Napansin rin ito ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque at ginamit pang pambanat sa oposisyon, o mga "kakampinks."
"Kakampinks, huwag na kayong ma-i-stress kay Joshua Garcia. In an industry where showing support to Inday Sara Duterte could invite cancellation, Joshua refuses to hide his political convictions. Daghang salamat, Joshua, for choosing integrity over manufactured image. Such conviction as yours is rare and such courage as yours too deserves respect," aniya sa isang Facebook post.
Dahil dito, inakusahan ng ilang netizen ang aktor na umano'y sumusuporta sa kampo ng dalawang opisyal, habang ang iba naman ay nanindigang hindi sapat na batayan ang isang repost upang matukoy ang kanyang paninindigang pampulitika.
Sandamakmak na komento ang natanggap ng aktor mula sa kanyang mga taga suporta at mga netizen.
"Siguro si Sara yung following niya 1 dito sa Tiktok"
Tell me napindot mo lang yung share button"
"At dahil jan nag follow ako kay Joshua Garcia"
Kasunod nito, napansin naman ng mga netizen na wala na sa following list ni Joshua sa Instagram sina Duterte at Cayetano, na lalong nagpasiklab sa mga espekulasyong maaaring bunga ito ng social media pressure. Gayunman, nananatiling walang opisyal na pahayag ang aktor ukol sa tunay na dahilan ng kanyang pag-unfollow.
Sa kasalukuyan, nananatiling haka-haka lamang ang mga kumakalat na usapin, dahil wala pang kumpirmasyon mula kay Joshua Garcia o sa kanyang kampo hinggil sa kanyang social media activity at sa mga isyung iniuugnay rito.