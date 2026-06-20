Vintage-style photoboth in Binondo

Tourists line up for a photo session at a booth in Plaza San Lorenzo Ruiz in Binondo, Manila on Saturday, 20 June 2026. The photo booth, which prints a vintage-style newspaper alongside a downloadable digital copy, is becoming a popular destination for Binondo-goers.
Tourists line up for a photo session at a booth in Plaza San Lorenzo Ruiz in Binondo, Manila on Saturday, 20 June 2026. The photo booth, which prints a vintage-style newspaper alongside a downloadable digital copy, is becoming a popular destination for Binondo-goers.