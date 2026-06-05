Lacson at Sotto, itinangging sangkot sa isyu ng flood control funds

Itinuring nina Senador Pinafilo Lacson at Senador Vicente Sotto III na isang desperadong hakbang ang umano’y “bogus hearing” na isinagawa ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano upang idawit ang iba’t ibang personalidad sa isyu ng flood control scandal.
Sa naturang pagdinig, nadawit maging ang 18 ex-marines na umano’y nakinabang sa pamamahagi ng mga maletang naglalaman ng pera.
Ayon kay Sotto, walang katotohanan ang alegasyong tumanggap siya ng maleta ng pera na may kaugnayan sa mga idineliber umano sa kanyang opisina sa Baclaran.
Aniya, mula 2022 hanggang 2025 ay hindi naman siya nanungkulan bilang senador.
Samantala, nagpahayag naman ng matinding pagkadismaya si Lacson sa patuloy na pag-uugnay sa kanya sa isyu ng mga maleta.
Aniya, malinaw na ipinakita sa pagdinig ang mga larawan nila ni Senador Sotto noong panahon ng kampanya noong 2022, ngunit pilit pa rin siyang idinadamay sa kontrobersiya.