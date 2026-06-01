Jinggoy, pinaaaresto ng Sandiganbayan sa kasong plunder

Pinaaaresto ng Sandiganbayan si Senator Jinggoy Estrada ngayong Lunes, 1 June 2026 sa kasong plunder mula sa P573 million flood control project illicit payouts.
Nag-isyu ang anti-graft court's Fifth Division ng warrant ilang araw matapos mag-piyansa si Estrada ng P90,000 para sa kasong graft na kinahaharap din niya.
Bukod kay Estrada, nahaharap din sa warrant of arrest sina dating Kalihim ng Department of Public Works and Highways (DPWH) na si Manuel Bonoan, mga DPWH engineer na sina Denryl Cortuna at Manny Bulusan, at si Arturo Gonzales Jr.
Maaaring humantong sa pagkakahawak ng kustodiya kay Estrada ang kasong plunder dahil ito ay isang kasong hindi maaaring piyansahan kung malakas ang ebidensiya ng pagkakasala.