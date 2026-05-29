Francine Diaz pasaway?

Hinulaan ng netizens kung sino ang celebrity sa pasabog na blind item na ibinahagi ni Sassa Gurl tungkol sa isang personality na diumano ay may malalang attitude nang nakasama niya sa isang pelikula.
"My gosh! 'Yung ugali malala... Siya 'yung pinaka-attitude sa lahat. May one time, binagsakan niya kami ng pinto. Binabaligbag niya. Sinasabihan siya ng jowa niya, 'Uy, huwag mo ibalibag.' “Sabi niya, 'Inaano ko lang eh!' Siya pa galet," kuwento ng hindi kagandahang social media personality sa vlog ni AC Soriano kamakailan.
“Kapag sinasabihan mo ng 'Uy, line read naman tayo', titingnan ka lang mula ulo hanggang paa. Natapos 'yung film. Yung mga co-stars namin nagkita-kita kami.Ta's pinag-usapan namin... 'May engkwentro ba kayo ni ganito ganyan?' dagdag pa niyang kuwento.
“Sabi nila, 'Oo, alam mo ba...' Labasan na kami (ng experience). Apparently, nakakaloka, lahat pala kami ng castmates niya, imbyerna sa kanya!"
Nagbigay ng clue si Sassa Gurl at sinabing ang personality ay nakasama niya sa isang movie na ipinalabas last year.
Nag-research ang mga netizens at ang daming humula na si Francine Diaz ang pinatutungkulan ni Sassa Gurl sa kanyang blind item.
Nakasama ni Sassa Gurl si Francine sa latest Shake, Rattle & Roll edition last year at ito ay ipinalabas last December.
Any comment, Francine?