Beteranong journos bida sa “Taking Care of Our Own” outreach program ng SPEED

Sa gitna ng mga kaguluhan, pangamba at pag-aalala para sa hinaharap ng ating bansa, layunin ng grupong Society of Philippine Entertainment Editors (SPEED) ang maghatid pa rin ng pag-asa, tuwa at positibong pananaw sa aming mga kasamahan sa hanay ng pamamahayag sa aliwang local na ang ilan ay mga senior citizens na at hindi na aktibo.
Ngayong nasa ika-10 taon na ang patuloy na pamamayagpag ng SPEED, napili naming magbahagi ng kasiyahan --- katuwang ang aming mga kaagapay sa pagtulong --- sa 13 benepisyaryo ng aming “Taking Care of Our Own, Speed Cares” Outreach Program na mabibiyayaan ng financial at medical assistance.
"Ang inisyatibo ay naglalayong magdala ng pag-asa at inspirasyon sa mga kasamahan natin sa entertainment journalism sa gitna ng lumalaking pag-aalala ng publiko tungkol sa kinabukasan ng bansa. Bilang isang organisasyon, naniniwala kami na mahalagang pangalagaan ang mga kaibigan at kasamahan na tumulong sa paghubog ng industriya sa pamamagitan ng kanilang trabaho bilang mga manunulat at editor," sabi ng pangulo ng SPEEd na si Tessa Mauricio-Arriola.
"Ang mga benepisyaryo ay pinili bilang pagkilala sa kanilang mga kontribusyon sa industriya ng telebisyon at pelikula sa Pilipinas at ang kanilang papel sa pagtulong sa mga lokal na artista upang makagawa ng pangalan at magtagumpay sa kanilang karera," dagdag niya.
Sa pangunguna ng mga opisyales at miyembro ng SPEED, gaganapin ang “Taking Care of Our Own, Speed Cares” Outreach Program sa Mayo 30, 2026 sa isang restaurant sa Quezon City.
Buong-puso ang pasasalamat ng SPEEd sa mga bukas ang pusong makibahagi sa aming adhikain at kabilang na rito ang Unilab sa pangunguna ni Ms. Claire Papa; Ms. Heart Evangelista; Globe sa pangunguna ni Ms. Yolly Crisanto, Rosbel Bunag ng PLDT Home, Ms. Boots Anson Roa-Rodrigo, GMA Network; Ms. Gigi Santiago Lara, Vice-President of Musical, Variety, Specials and Alternative Productions at GMA Network, Inc.; ABS-CBN; QC Councilor Alfred Vargas; Wilson Flores ng Kamuning Bakery at sa aming kasamahang si Jun Lalin na bukas-palad sa pagbibigay, sa singer na si Andrea Gutierrez at sa kanyang inang si Rowena Gutierrez; at Pascual Laboratories sa pamamagitan ni Ms. Marianne De Vera.
Ang taunang outreach program ay bahagi ng gawaing pagkakawanggawa ng grupo at nakarating na ito sa iba't ibang komunidad mula nang ito ay mabuo.
Minarkahan ng SPEED ang unang anibersaryo nito sa pamamagitan ng outreach program sa Anawim Home for the Abandoned and Rejected Elderly sa Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal.
Sa mga sumunod na taon, nagpaabot ito ng tulong sa mga komunidad sa Nueva Ecija, Aurora at Longos, Kalayaan, Laguna noong 2025.
Noong 2024, binisita nito ang Bethany House Sto. Niño Orphanage sa Guiguinto, Bulacan, at Emmaus House of Apostolate sa Malolos, Bulacan, kung saan nagbigay ito ng tulong sa 60 senior citizens.
Ang SPEED ay isang non-profit organization na binubuo ng mga patnugot mula sa iba’t ibang pahayagan at online platforms.