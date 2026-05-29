7K metrikong tonelada ng bigas, posibleng mawala dahil sa El Niño

Tinatayang aabot sa 7,000 metrikong tonelada ang maaaring mabawas sa produksyon ng bigas sa bansa sakaling tumama ang matinding El Niño.
Ito ang babala ng Department of Agriculture (DA) kasabay ng muling pagpupulong ng El Niño Task Force ng ahensya bilang paghahanda sa posibleng epekto ng matinding tagtuyot.
Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mahalagang makapaglatag agad ng mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng El Niño sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda, gayundin sa suplay ng pagkain, presyo ng mga bilihin, at kapakanan ng mga mamimili.
Kabilang sa mga hakbang na isinasagawa ng ahensya ang cloud seeding, pagde-deploy ng solar-powered irrigation systems, pagsasaayos ng planting calendar, at crop diversification program.
Nauna nang iniulat ng PAGASA na may 92 porsyentong posibilidad na maranasan ang moderate hanggang strong El Niño sa huling bahagi ng taon.