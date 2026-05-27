Pekeng SAF nadakip sa Talavera

Isang pekeng Special Action Force (SAF) ang hinuli ng awtoridad pagkatapos dumaan sa isang checkpoint sa may Barangay San Miguel na Munti, Talavera, Nueva Ecija nitong ika-25 ng Mayo.
Ayon sa Nueva Ecija Police Provincial Office (NEPPO), ang suspek na nagpapanggap na SAF ay nahulihan ng baril ng 2nd PMFC at Talavera PS.
Ang suspek ay isang 36-anyos na residente ng Barangay Poblacion Sur, Rizal, Nueva Ecija. Nakita ng mga bantay ng checkpoint ang suot niyang sublimated sweatshirt na may disenyo ng Special Action Force (SAF), PNP insignia, pati na ang apelyido na “DIEGO” na nakaimprenta sa likuran.
Pagkatapos maberipika, napag-alaman na ang suspek ay hindi miyembro ng Philippind National Police (PNP), na nagresulta sa kanyang pagkakadakip.
Nang kapaan ang naturang SAFSAF, nakitaan din siya ng isang pistola na may sampung bala.
Kakasuhan ang naturang pekeng SAF ng Violations of Article 179 of the Revised Penal Code o Illegal Use of Uniforms or Insignia at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.