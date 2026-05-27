Bea Alonzo balik-'Pinas na, nag-taping agad

Naging tahimik ang pagbabalik ni Bea Alonzo sa bansa, walang ingay, walang fanfare.
Almost two weeks ding nawala ang aktres matapos ang napurnadang wedding sa billionaire businessman na si Vincent Co. Sa araw ng sinasabing wedding ng magdyowa ay nasa Spain si Bea kasama ang kanyang pamilya at ilang mga kaibigan kabilang na si Dimples Romana at ang asawa niyang si Boyet Ahmee samantalang dumalo naman sa isang convention ng Puregold si Vincent.
Bumalik kaagad si Bea sa trabaho sa kanyang pagbabalik sa bansa. Sumabak agad siya sa taping ng kanyang GMA teleserye.
Agad na naramdaman ang presensiya ni Bea matapos na may mga nag-post sa social media ng picture ng aktres na kuha sa set ng teleserye niya.
Na-post ang mga larawan sa Instagram account ng beaalonzo.empire kung saan nakita si Bea kasama ang ilang fans na nagpa-piktyur sa kanya sa set. Kaya lang, agad na binura ang nasabing post sa kadahilanang ang X handler lang ang nakakaalam.
Makikita ang caption ng nag-post na “Back to werk!”
Siyempre pa, maraming fans ang hindi makapaniwala sa paglabas ng photos ni Bea sa naturang taping. Hindi kasi nakunan ng larawan si Bea habang nasa airport.
Ang chika, mas lalong gumanda si Bea sa kanyang pagbabalik, lalong pumuti at kuminis at makikita sa aura nito na mukhag peaceful naman siya despite the cancelled wedding kay Vincent.