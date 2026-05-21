Andrea Brillantes kayang mabuhay nang walang lalaki

Mataray ang sagot ni Andrea Brillantes sa tanong ni Karen Davila kung malakayanan ng aktres na walamg lalaki sa buhay niya.
Nakausap ni Karen si Andrea sa kanyang Youtube channel recently.
"How did you get over your past relationships? What did you have to do?" tanong ni Karen kay Andrea.
"Madali kasi ako tumanggap po e. Bilang isang tao madali akong tumanggap at mag-let go because I leave relationships or sa work, bago ko i-let go binibigay ko kasi lahat lahat po at kapag hindi talaga kaya, alam kong hindi lang kaya at wala akong regrets kasi alam kong nabigay ko na ang lahat ko at wala akong pagkukulang. So mabilis lang sa akin [sabihing], 'Hindi sila nag-work e.' O kaya kung hindi ko makuha 'yung project na gusto ko, e hindi para sa akin e. E di baka mag-focus na lang ako ulit sa work ko. There's more to life than just boys and relationships," sagot ng dalaga.
Ang follow-up question ni Karen ay kung may pagkakataon na naging single ang dalaga.
"Yes," ang instant na tugon ng aktres.
"Lagi rin akong nasasabihan na never akong nababakante. Na lagi akong may boys. Pero parang after him (Ricci) almost 2 years yata akong walang boyfriend and one year 'yun na single po talaga ako. Wala akong kinakausap at all. Wala akong tinitingnan din at all. Parang one year 'yun na ako lang talaga. And nag-try din ako mag-date pero hindi ko rin naging boyfriend kasi nga mas careful ako sa time ko. Ayaw ko mag-aksaya ng oras. Marami lang kayong nili-link din sa akin na mga lalake na minsan hindi ko rin naman alam. And 'yun hindi ako boy crazy. I can live without them," paliwanag niya.
"Talaga?" say ni Karen na parang hindi makapaniwala.
"Yes po but of course gusto rin natin ng love and ano po kasi..Hindi naman sa mayabang ako pero maganda rin po kasi ako," sagot ni Andrea.
"So lagi po after a failed relationship, laging merong mga nagre-represent na 'I can treat you better. I can give you this and that'. Syempre gusto kong maniwala. Ayaw ko kasing umabot sa point na hindi na ako naniniwala sa love. Kasi pangarap kong mag ka-family. I want to be a bride. I want to be a mom. So I always give chances," paliwanag pa niya.