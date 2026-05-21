Aliya Raymundo, walang keber sa hubaran!

Go for gold at wala talagang keber sa hubaran ang Vivamax bida na si Aliya Raymundo. Naku, wala yatang kapeng barako sa kanyang tahanan, hindi siya lumalagok nito kaya laban na laban siyang muli sa isang mapangahas na katauhan sa VMX movie na “Check-in.”
Makakaasa ang lahat na mas pinainit pa ng VMX star ang mga pasabog na eksena sa nasabing pelikula. Walang halong kiyeme latik, tiyak na habang tinutuklas ng kanyang katauahan ang mga nakatagong sikreto na nagaganap sa loob ng mga motel, siguradong sa mga eksenang kanilang matutunghayan, mayorya ang mga madadarang, mag-iinit, magngangalit ang mga ugat at magtitigasan ang mga kalamnan, at meron pa ngang pupuslitan na magmumula sa kanilang mga kaibuturan.
Ang mga kasama ni Aliya sa “Check In” na wala ring mga takot sa pagtatalop at cinematic kuyangyangan ay sina Anya Austria, Victor Relosa at Chester Grecia.
Chika ni Aliya sa isang panayam: “Hindi lang tungkol sa pakikipagtalik ang mapapanood sa movie. May aral po ito para sa mga taong mapaglaro, kasi kung marunong ka namang makuntento, maligaya ka at mahal mo naman talaga ang partner mo, stay ka na lang at loyal sa isa.”
Para sa mga intimate scene, kwento ni Aliya: “Tinitiyak ko na nag-uusap kami ng maayos ng leading man ko. Maliwanag sa kanya kung ano ang pwede, ang hindi pwede, kung ano ang mga limitasyon ko. Gentleman po ang leading man ko palagi kaya kapag maayos po ang aming pag-uusap, maganda talaga na laging prepared ang lahat.”
“Sa totoo lang po, wala naman pong nag-take advantage sa akin o nambastos. Okay naman po sa akin ang gumawa ng intimate scenes kasi kasama yun sa work at kailangan sa istorya,” kuda pa ni Aliyah.
Si direk Christopher Novabos ang namahala at punong-abala sa “Check-in” na ang kuwento ay tungkol sa dalawang kabataang babae na nagtatrabaho sa front desk ng isang motel. Nagbago ang kanilang tahimik na buhay at pare-parehas na gawain sa pang-araw-araw nang mapukaw ang kanilang interes sa isang guwapong guest na madalas mag-check in.
Bagama’t palaging magalang at misteryoso, hindi ito kailanman may kasamang parehong babae nang dalawang beses.
Ang nagsimula bilang simpleng pag-uusisa ay unti-unting nauwi sa mas personal at nakakabahalang sitwasyon.
O ‘di ba, may kung anong misteryo na talagang magtutulak para maging mausisa ang lahat sa mga mangyayari sa “Check-in.” huh! Tapos may maalindog kang artistang tulad ni Aliyah Raymundo na pangmalakasan ang pangrahuyo, saan ka pa?