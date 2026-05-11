Kim Domingo pinalagan si Xian Gaza

Hindi pinalampas ni Kim Domingo ang blind item sa kanya ni Xian Gaza.
Sa isang mahabang post sa Facebook, malumanay ang pahayag ni Kim sa isyung ikinakabit sa kanya - na siya ay nakikipagrelasyon sa mayayamang politiko at humihiling ng bahay at lupa.
"Madaming nagtatanong sakin kung totoo ba or hindi. Isa lang po ang isasagot ko. Kayo na ang bahala. Dahil kung itatanggi ko, meron at meron pa ding masasabi. Kung sasabihin ko naman na totoo, meron at meron pa ding masasabi. Madami na ang tao ang humatol sakin agad," say ni Kim.
“Bakit ngayon mo lang nilabas boyfriend mo kung kailan may issue? “
Ito ang paliwanag ni Kim: "Sa loob po ng tatlong taon, nilayo ko sa mata ng publiko ang pribado kong buhay. Siguro naging lesson na din sakin ang past relationship ko na isinapubliko ko noon ngunit hindi naging maganda ang kinalabasan. Nasira ang kanya kanya naming buhay. Iskandalo dito, iskandalo doon. At yun ang iniiwasan ko ng maulit."
Aminado si Kim na naging second home sa kanya ang Thailand dahil sa kanyang boyfriend.
"For the past years, Thailand ang naging pangalawa kong tahanan. Kahit may trabaho ako, lumilipad ako doon para makahinga. Doon ko nahanap ang peace and safety na hindi ko mahanap hanap dito sa pilipinas. Doon simpleng tao lamang ako. Hindi po ako si Kim Domingo doon.
"Kung hindi man ako makapunta ng thailand, partner ko ang pumupunta dito sa pilipinas. Sa mga past events ko, hindi alam ng madami na nasa tabi tabi lang sya. Nagmamasid. Nanonood. Tahimik na sumusuporta sa akin. Walang nakaalam kundi ang mga taong malalapit sa akin. Kung minsan kahit sa taping, nasa loob lamang sya ng sasakyan, ilang oras akong hinihintay hanggang sa matapos ang trabaho ko. Ganun ka- supportive ang partner ko pero tahimik lang kami. Ganoon namin iningatan ang relasyon namin dalawa. Pero dahil may lumabas na balita tungkol sakin, napilitan ako na ilabas sya bilang respeto na din sa kanya at sa pamilya nya at tingin ko na dapat malaman ninyong lahat na ang current partner ko po ay isang Thai national. We’ve been together for 3 years."
Inamin ni Kim na nakita siya ni Xian sa Thailand.
"Doon naman po sa taong nagpost about the issue. Actually, last September nakita namin sya ng boyfriend ko sa isang Music Festival sa Thailand. Nagkatinginan lang kami. Nahiya lang ako batiin sya pero alam kong sya yun. Kasama namin ang mga thai friends ng partner ko. At sya din ay mga kasama. Lahat kami ay nag eenjoy nung gabi na iyon."
Bagama"t inintriga siya ni Xian, hindi galit si Kim.
"To Mr. Xian, wala akong galit sayo. Ikaw lang ang nakakaalam ng rason kung bakit mo yan ginagawa. Or kung bakit mo iyan kailangan gawin. Hindi ko sasabihin na sinungaling ka, hindi ko din sasabihin na nagsasabi ka ng totoo. Hindi ko din sasabihin na masamang tao ka. Bahala na ang mga tao ang humusga sa atin. Hindi din ako maghahangad sayo ng masama. Bagkus, hinihiling ko na magkaroon ka ng peaceful life, more blessings at more happiness pa sa buhay mo. After ng lahat ng ito, respeto pa din po ang ibabalik ko sayo," say niya.
Gayundin sa mga taong naniwala kay Xian.
"At sa mga taong nanghusga, bumatikos sakin, at mga taong hinila ako pababa na ang karamihan ay mga kapwa ko babae pa. Maraming salamat pa din sa inyo. You are all forgiven. At gusto ko malaman nyo, kahit anong ipukol nyo sakin, nakayakap ang nasa itaas sakin. Pinagdasal ko na din po kayong lahat na sana mahanap nyo din ang peace at tunay na kasiyahan sa mga buhay nyo. Dahil sa paguugali na pinakita nyo, alam ko na hindi kayo totoong masaya at may kulang sa buhay nyo."
Paliwanag pa niya: "Iba ang taong walang kaaway, kagalit or sama ng loob sa kahit sino man. Kahit gaano pa kasama at kasakit ang ibalik sayo ng mundo. Kapag may grateful and forgiving heart ka, napakasaya at napakapayapa ng isip at puso mo. Yun ang hinding hindi mabibili ng pera."
Sa huli ay nagpasalamat si Kim sa Diyos sa blessings na natatanggap niya.
"I’m truly grateful sa Panginoon kung nasaan man ako ngayon. Minsan mahirap ang dadaanan ko pero alam ko after non, may naghihintay sakin na napakagandang pangyayari. Everything happens for a reason. Kasama ko ang pamilya ko, mga tunay kong kaibigan at ang taong pinakamamahal ko. Masayang masaya kami. We are truly blessed. Wala man kaming 400-500 million, pero masasabi ko na daig pa namin ang mga bilyonaryo sa peace of mind at grateful heart na meron kami.
"Thank you sa mga tunay na nagmamahal,sumusuporta at sa mga taong patuloy na nagtitiwala sakin. God bless po sa ating lahat."