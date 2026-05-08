Delivery boy, patay sa saksak ni Konsi

Nasawi habang ginagamot sa ospital ang isang delivery boy ng tubig matapos umanong pagsasaksakin ng isang barangay councilor sa Brgy. Sta. Filomena, Arevalo, Iloilo City.
Ayon sa testigong si alyas “Inday,” nakarinig sila ng sigaw na humihingi ng tulong kaya agad silang lumabas ng bahay. Doon nila nakita ang duguang biktima na kinilalang si John Robert Sayno, 29-anyos.
Itinuturong suspek ang barangay councilor na si Melvin Acebuque, na mabilis umanong tumakas matapos ang insidente.
Nagtamo ang biktima ng mga saksak sa katawan, dibdib, at leeg.
Dagdag pa ni Inday, dati umanong tauhan ng suspek ang biktima, ngunit hindi nila alam kung bakit ito tumigil sa pagtatrabaho kay Acebuque.
Batay sa imbestigasyon ng pulisya, kinompronta umano ng suspek ang biktima kaugnay sa alegasyon ng pagnanakaw.