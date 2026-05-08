2 pekeng journo, tiklo sa entrapment operation

Inaresto ang dalawang babaeng nagpakilalang reporter matapos ang isinagawang entrapment operation sa loob ng tanggapan ni Gov. Isidro Galvan sa bayan ng Baler, Aurora.
Kinilala ang mga suspek na edad 62 at 69, na kapwa residente ng Santa Rosa, Laguna.
Batay sa ulat ng Baler Municipal Police Station, hinihingi umano ng dalawa ang halagang P7,000 kapalit ng paglalathala ng positibong balita tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan ng Aurora sa pahayagang NorthSouth Journal.
Gayunman, nilinaw ng nasabing publication na hindi nila empleyado ang dalawang babae at wala silang awtoridad na manghingi ng pera sa ngalan ng kanilang pahayagan.
Sa isinagawang entrapment operation, personal na iniabot ni Gov. Galvan ang puting sobre na naglalaman ng marked money. Agad namang inaresto at pinosasan ang dalawang suspek matapos matanggap ang pera.