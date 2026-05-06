Ashtine Olviga walang issue kay Kai Montinola

Sa kabila ng kaliwa’t kanang chika ay itinanggi ni Ashtine Olviga ang chismis na may issue sa Kapamilya actress-singer na si Kai Montinola.
Nagsimula ang chika dahil madalas na makitang magkasama sina Kai at Andres Muhlach.
Sa media conference ng kanyang first major concert na "Love Like Ashtine," itinanggi ni Ashtine na mayroong tensyon, selosan at gap sa pagitan nilang tatlo.
“Wala po akong isyu,” say ni Ashtine.
Of late, patuloy na inili-link si Andres kay Kai at napansin ng marami na sweet palagi sila sa mga okasyon tulad ng pagrampa nila sa isang fashion show recently.
Pero ayaw paapekto ni Ashtine sa tila namumuong romance between Kai at Andres
Ayaw niyang patulan ang mga intriga sa kanilang tatlo.
“I feel, like, naniniwala po ako na gusto ko yung mga ka-work ko or kahit hindi ko ka-work, parang magaan lang yung vibe,” say niya.
“Nakakapagod na yung trabaho and kapag hindi pa maganda yung vibe, mas nakakapagod," dagdag pa ng dalaga.
Ayaw ding patulan ni Ashtine ang chickang pinagseselosam niya si Kai.
“Ay, ayoko ng ganoon. Ako kasi, gusto ko talaga positive vibe lang. Kapag may mga ganoon, huwag na lang. Hindi ko na ie-entertain,” say niya.
Sa kabila ng intriga sa kanilang tatlo, suportado pa rin ni Ashtine si Andres. Actually, naaawa pa nga siya sa binata sa tuwing bina-bash ang actor ng ilang fans.
“Siyempre, nalulungkot din po ako kasi gusto ko rin na happy si Andres. Nakikita ko rin yung efforts niya and na-appreciate ko rin yon,” say niya.
'Panawagan ni Ashtine sa publiko na maging mas maingat ang netizens sa mga binibitawang salita online, dahil hindi nila alam ang pinagdadaanan ng bawat isa.