Sofia Trazona, palaban sa ganda-gandahan!

Sa larong ganda-gandahan, tiyak na uuwing tagumpay ang natatanging si Sofia Trazona lalo na nga’t in full display ang mga larawan niya sa kanyang social media sites kung saan talaga namang tumatawag ng pansin at atensyon ang kanyang mga bundok ng susong dalaga.
Sumakses ng pangmalakasan ang kanyang feminizing augmentation mammoplasty at ang kaganapang ito ay lalong nagparikit sa kanyang alindog at kagandahan, huh! Siempre pa, tikom ang bibig ni dating Sex Bomb Dancers member Izzy Trazona na biological nanay ni Sofia.
Kung may kuda at hanash man ang kanyang ama-amahan na best in nakakainis, nagmamalinis eh marumi rin namang si Alvin Aragon, look na lang tayong lahat sa sky at hayaang si Zaido at ang mga Pulis Pangkalawakan ang magpatahimik dito.
Pasalamat talaga tayo na andiyan ang kanyang tunay na amang si Michael Navarro na todo ang pagtanggap, pagmamahal at suporta kay Sofia. Unconditional love at respeto ang kanyang natatanging regalo para sa kanyang dalaga.
Sa mga larawang ibinalandra ni Sofia sa kanyang Facebook pahina, ang isang moment niya rito ay makikitang white bra top at ripped jeans ang kanyang saplot.
Sa isang larawan, hubad kung hubad sa katotohanana si Trazona, makikita ang mga tattoo niya sa katawan at pangabog ang strike a pose and Vogue niya sa photo number 2 dahil bukod-tanging palad lang niya ang tumatakip sa kanyang suso.
Palaban, check! Panalong paandar, double check! Palong-palong payanig, triple check. Naku, naku, naku Sofia, ikaw na talaga ang palagiang mag-vi-viktoria sa larong ganda-gandahan kasi nga may hinhin kang natatangi at dakilang kagandahan, huh.
Ang susunod na kabanata para kay binibining Trazona , may schedule na ba ang kanyang gender reaffirming surgery? At pagkatapos ba nun, jowa reveal na ba ang next?
Kaabang-abang ang mga susunod na kabanata kay Sofia Trazona at hindi nakakahikab at nakakahibang, hindi ba naman?