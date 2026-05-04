LRT-2 may handog na cooling room dahil sa mainit na panahon

Binuksan na ngayong araw ang passenger cooling rooms sa lahat ng istasyon ng LRT-2 bilang tugon sa matinding init na nararanasan sa bansa.
Ayon sa Light Rail Transit Authority (LRTA), bukas ang mga ito mula alas-9 ng umaga hanggang alas-4 ng hapon para sa mga pasaherong nais magpalamig.
Maaaring gamitin ang cooling rooms ng lahat ng may valid ticket, lalo na ang mga nakararanas ng sintomas ng heat exhaustion tulad ng pagkahilo, pananakit ng ulo, at iba pang discomfort dulot ng init.
Gayunpaman, bibigyang prayoridad ang mga senior citizen, persons with disabilities (PWD), at mga buntis.
Upang mabigyan ng pagkakataon ang iba, nililimitahan ang pananatili sa loob ng cooling room sa pagitan ng 30 minuto hanggang 1 oras bawat pasahero.
Nilinaw din ng LRTA na ang mga cooling room ay hindi tambayan at dapat lamang gamitin kung kinakailangan upang makapagpahinga at makapagpalamig.