Fyang Smith puring-puri nina Dina Bonnevie at Michael de Mesa

Sa katatapos na screening at mediacon para sa “Love Is Never Gone” ay umani ng papuri si Fyang Smith mula sa veterans na sina Dina Bonnevie at Michael de Mesa.
Pinuri ng dalawa ang husay na ipinamalas ni Fyang sa acting.
"Fyang is like my baby girl. Lahat naman ng nagagawa kong series, kapag anak ko, nagiging anak-anakan ko... Fyang has a lot to offer. She has a lot to promise her audience. She is a multi-faceted performer. Kahit magulo yan before the scene, pero pag alam niyang iiyak siya, tinitingnan ko kung makaka-deliver ba 'to. But I was amazed that she was able to deliver. So sa mind ko, magaling 'tong bulilit na 'to," say ni Dina.
"Best actresses si Fyang. Magaling sya magaling sya. She knows her job, she knows her character—basta magaling sya in general, magaling sya, she has a potential to be a really really great actor," say naman ni Michael.
Pinagbibidahan nina Joshua Garcia at Ivana Alawi, ang “Love is Never Gone,” ang unang Filipino series na kinunan sa Morocco na mapapanood sa Prime Video simula Mayo 8 (Biyernes).
Gaganap si Joshua bilang si Teo, isang mekaniko at breadwinner na lumipad sa Morocco para maging OFW. Magugulo ang buhay ni Teo nang komprontahin niya si Yana (Ivana), isang miyembro ng ilegal na grupo, matapos niyang nakawin ang kanyang wallet na ginawa lamang niya upang matustusan ang pagpapagamot sa kanyang inang may sakit.
Mauuwi sa isang delikadong pag-iibigan ang kanilang pagtatagpo sa pag-aakala ni Teo na pinagtaksilan siya ni Yana kaya siya nakulong. Makalipas ang ilang taon at sa pag-uwi ni Teo sa Maynila, muli niyang makikita si Yana pero ibang katauhan na ang gamit niya.
Tampok sa “Love is Never Gone” sina Jameson Blake, Jane Oineza, Michael de Mesa, Epy Quizon, at Dina Bonnevie, kasama sina Fyang Smith, JM Ibarra, JC Alcantara, Rans Rifol, Kiko Matos, Argel Saycon, Heart Ramos, Alex Medina, Benj Manalo, Carlo San Juan, at may special participation nina Ara Mina at Irma Adlawan.
Mula ito sa direksyon nina Manny Palo at Jojo Saguin, at sa ilalim ng produksyon ng Dreamscape Entertainment na nasa likod ng ilang mga hit series ng ABS-CBN tulad ng “Linlang,” “Saving Grace,” “Dirty Linen,” at “The Alibi.”