Apphie Celso, gigil, palaban sa lanturan!

Tila tapos na ang kanyang pagiging starlet in waiting at graduate na rin siya sa mga larong ganda-gandahan kasi nga, si Apphie Celso, siya na ang natatanging istariryay na may stamp of approval mula sa mga numumuno ng Viva Entertainment na may K na tanghalin bilang VMX (Vivamax) Queen, huh!
Matapos magbida-bida sa pinakabagong bersyon ng iconic sex-drama-thriller na “Scorpio Nights”, muli na naman siyang kikilos ayon sa kanyang ganda dahil bidang-bida na naman siya sa “Kesong Puti” na sa kasalukuyan ay mapapanood sa nasabing entertainment streaming platform.
Kasama niya sa pelikulang may keso at kung ano-anong kineso sina Rinoa Halili, Mark Dionisio, Van Allen Ong at Aya Fortes.
Ito namang si Apphie, bawa yata ang kapeng barako sa kanyang mga palagiang iniinom kaya walang takot at nerbiyos, huh! Palaban talaga sa sa hubaran at sa cinematic kuyangyangan. Walang itong inhibisyon at limitasyon sa mga eksenang mapangahas at nakakapagngalit ng mga ugat at nakakapagpa-tigas ng mga kalamnan.
Chika niya sa isang panayam na siya ay all out talaga sa mga eksenang lampungan at lanturan kasi nga: “I want to challenge myself. Saka parang feeling ko rin, all these years I’ve been focusing on doing TV commercials. Lagi rin akong pa-demure, wholesome, and alam din naman ng ibang tao kung saan ako nanggaling, sa girl group na P-Pop Generation.”
Walang halong pag-iimbot at buong katapatan niya pang inilahad sa panayam na: “Meron akong sexy side. Meron akong wild side na hindi ko mailabas-labas. So, sabi ko, bakit ko siya itatago kung puwede ko naman siya gamitin sa Vivamax?”
Patuloy niyang kuda: “Matagal kong pinag-isipan ang hamon at offer sa akin ni Boss Vic. Noong isang taon lang ako nakumbinsi na mag-VMX. Ilang beses na siyang ino-offer sa akin. I mean, marami naman opportunities. Marami naman akong puwedeng gawin, marami akong kayang gawin.”
“Pero parang napagtanto ko lang din na maybe, try something new, something challenging, something bold sa career ko,” patuloy na hanash ni Apphie sa panayam. “Ayoko po talagang iwanan ang paggawa ng commercials kasi nagsimula ako sa commercials, baby pa ako. And parang ang nabi-visualize ko, hanggang maging lola ako, gagawa ako ng commercials. Pero in-offer ito sa akin ni Boss Vic for so many years. Naisip ko na hindi naman ito i-o-offer nang paulit-ulit sa akin kung hindi ito para sa akin.”
Aniya pa: “So last year, may hinihintay ako na malaking project, commercial po siya. Sabi ko kay Boss Vic, ‘Sige po, kapag hindi ako na-approve sa project na ito, mag-VMX na ako.’ E, hindi po ako na-approve. Nag-VMX na po ako.”
Oh, di ba? Kaya mga nakapanood na sa “Kesong Puti,” si Apphie Celso na ba talaga ang dapat na maging VMX Reyna? Sa mga barakong totoo, pinangigilan niyo ba ang kanyang alindog at kariktan? Sa mga kababaihang nagnanasa at nakikipagtalik sa kapwa nila mga babae, may kung ano bang pumuslit sa inyong kaibuturan matapos niyang masilayan ang dakilang ganda ni binibining Celso?
Ikaw na talaga Apphie Celso, ang bagong bathalumang sasambahin ng mga kalalakihan at ka-tomboyan. Mabuhay ka! Mahusay kang magpainit at mandarang, huh!