Romualdez, humiling ng travel clearance para sa kanyang pagpapagamot sa Singapore

Pinayagan ni House Speaker Faustino Dy, sa pamamagitan ni House Secretary General Cheloy Garafil, ang kahilingan ni dating Speaker Martin Romualdez para sa travel clearance.
Dahil dito, pinahihintulutan si Romualdez na bumiyahe mula Abril 20 hanggang Mayo 4 upang sumailalim sa follow-up check-up sa Singapore.
Ayon sa abogado ni Romualdez na si Atty. Ade Fajardo, walang ipinatutupad na pagbabawal sa pag-alis ng bansa laban sa dating Speaker, taliwas sa pahayag ni Ombudsman Crispin Remulla.
Iginiit ni Fajardo na ang paghingi ni Romualdez ng travel clearance ay patunay lamang ng kanyang intensyon na bumalik sa bansa sa itinakdang petsa at hindi upang umiwas o tumakas.
Matatandaan na sa kabilang panig, hindi pinayagan ng Office of the Ombudsman si Romualdez na bumiyahe.
Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, hindi nila pinahihintulutang makaalis ng bansa si Romualdez dahil nakapaloob ito sa immigration lookout order.
Iginiit din niya na layunin nitong maiwasan ang mga haka-haka, at maaari namang magpatingin si Romualdez sa loob ng bansa, lalo’t may mahuhusay na doktor naman dito.