Bong Go, umalalay sa pasaherong nangailangan ng medical attention sa eroplano

Naging kakaiba at hindi inaasahan ang karanasan ni Senator Bong Go sa kanyang biyahe mula Maynila patungong Mindanao kamakailan, matapos makaranas ng sunod-sunod na aberya ang kanyang flight—kabilang ang isang medical emergency na kanyang tinulungang tugunan.
Ayon sa Facebook post ng senador, una nang nakansela ang kanyang 6:50 p.m. na flight pauwing Davao at inilipat siya sa 9:30 p.m. na biyahe. Gayunman, matapos makasakay ang mga pasahero, muli silang pinababa dahil kinakailangang palitan ang eroplano.
Bandang alas-11:00 ng gabi nang makasakay muli ang mga pasahero sa bagong aircraft, ngunit umabot pa ng hatinggabi ang pag-taxi bago sana makalipad. Sa gitna nito, nagkaroon ng emergency nang mangailangan ng agarang atensyong medikal ang isang pasahero, dahilan upang ibalik ang eroplano sa tarmac.
Kaagad umanong tumulong si Bong Go sa pag-alalay sa pasyente habang rumesponde rin ang mga medical professional na sakay ng eroplano, kabilang sina Dr. Johncel Espinosa ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center at isang OFW nurse. Nagbigay ang mga ito ng paunang lunas sa pasaherong nakaranas ng pananakit ng tiyan.
Ilang oras pa ang lumipas bago muling nagkaroon ng anunsyo ang airline na kinakailangan nang palitan ang piloto at crew dahil lumagpas na ang mga ito sa maximum allowable duty hours.
Sa kabila ng aberya, nagpasalamat ang senador nang ligtas na nakalipad ang eroplano bandang alas-4:00 ng madaling araw at matagumpay na nakarating sa destinasyon alas-6:00 ng umaga.
Pinasalamatan din ni Go ang mga piloto, airline staff, at medical team ng Cebu Pacific sa kanilang dedikasyon sa kaligtasan ng mga pasahero, pati na rin ang mga doktor at medical crew na nagdala sa pasyente sa San Juan De Dios Hospital.
“Lahat ng nangyayari ay may dahilan,” ani Go, kasabay ng panawagan sa publiko na mag-ingat sa biyahe at huwag kalimutang manalangin para sa kaligtasan.