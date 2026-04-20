Janella Salvador ayaw ng label sa relasyon kay Klea Pineda

Lately, napansin ng netizens na panay ang post ni Janella Salvador ng sweet moments niya with Klea Pineda. May mga photos at videos na ipinopost si Janella na kuha sa mga bakasyon, trips at travels nila kasama ang pamilya at ilang close friends.
Nang matanong si Janella kung ano na ang label ng relationship niya kay Klea ay ito ang sagot ng aktres: "Kailangan bang i-label? Obvious naman kung ano'ng meron.
Natanong si Janella noong mediacon ng "Lactum Bibolilits Galing Challenges 2," isang reality show kung saan tampok siya at ang kanyang anak na si Jude kasama sina Elisse Joson and her daughter Felize and daddy vlogger Vlad Magallanes and his daughter Akasha.
Paliwanag ni Janella, hindi niya kailanman itinago ang relasyon nila.
"Hindi ko naman siya ever tinago. Hindi ko naman siya tina-try itago. I just really chose what to share. If there is something that makes me really happy, that I really want to share, I choose to share it," paliwanag niya.
Nang tanungin namin kung saan kumukuha ng lakas ng loob ang aktres para ipakita ang mga pangyayari sa love life niya, ito ang sagot niya: "Siguro it's not very easy for a young girl in the industry especially in the Philippines, which is a very conservative country, to grow up in an industry like that. So, siguro it took a lot of ups and down and maturity to be able to realize that I can live my life, express myself really, as long as I'm not hurting anyone, there is nothing wrong with that. If I've been happy recently, why not share it."