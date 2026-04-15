Inabandonang fetus, natagpuan sa Baguio

BAGUIO CITY — Natagpuan ang inabandonang fetus, na hindi pa matukoy ang kasarian, bandang alas-1:35 ng hapon noong Martes, ika-14 ng Abril, sa kahabaan ng Santan Alley Barangay Central Fairview, Baguio City.
Ayon sa ulat ng pulisya, isang residente ang nag-aayos ng kanyang sasakyan nang mapansin niya ang mabahong amoy. Sa pagsubaybay sa pinagmulan ng amoy, natagpuan niya ang fetus na nakabalot sa isang puting T-shirt malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan.
Nanawagan ang mga awtoridad sa mga posibleng saksi na magbigay ng anumang impormasyon na makatutulong sa pagtukoy sa mga taong responsable sa insidente.
Hinimok ng mga imbestigador ng Baguio City Police ang sinumang maaaring nakakita ng kahina-hinalang aktibidad sa lugar na agad makipag-ugnayan sa pulisya upang mapabilis ang paglutas ng kaso.
Bago ang pagkakadiskubre, isa pang saksi ang nagsabing nakaamoy rin siya ng kahalintulad na amoy habang ipinaparada ang kanyang taxi sa lugar.
Naglunsad na ng imbestigasyon ang Baguio City Police Office (BCPO) kaugnay ng insidente. Kasalukuyang kinakalap ng mga pulis ang CCTV footage sa lugar na maaaring nakakuha ng imahe ng taong o mga taong nag-iwan ng fetus sa nasabing lokasyon.
Naniniwala ang mga awtoridad na sa tulong ng footage at kooperasyon ng komunidad, matutukoy ang mga magulang at iba pang sangkot sa pag-abandona, para sa posibleng pagsasampa ng kaso laban sa kanila.