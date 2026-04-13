Yuki Takahasi itinuring na blessing ang pandemic

Inamin ni Yuki Takahasi na suwerte ang naging dulot ng pandemic sa kanya.
"Nag-start po ako sa Tiktok. I was just doing content, social media. Ever since bata ako I really wanted to do acting. But I feel that during that time I wasn't able to push na makapag-acting ako," say ni Yuki sa grand mediacon ng “Almost Us” movie na pinagbibidahan nina Fyang Smith at JM Fyang.
During the pandemic, nagkaroon ng offer si Yuki mula kay Coco Martin para sa Batang Quiapo. Ginampanan niya ang role na partner ni McCoy de Leon na buntis. Nagmarka ang role ni Yuki bilang battered partner ng chatacter ni McCoy. Marami ang humanga sa ipinakita niyang galing sa pag-arte.
"And then, blessing in disguise ang pandemic for me. Pandemic happened and I try acting," say ni Yuki.
Sa presscon, itsinika ni Yuki kung paano niya tinanggap ang alok sa kanya na makasama sa “Almost Us.”
"Actually, it's a funny story, sobrang funny. Kasi hindi ko po alam kung scam siya or not.
"So noong minessage ako through Viber, I wasn't sure if was real and everything and I found out it's direk Dan. Totoo pala," chika niya.
Ang ganda ng role ni Yuki sa first movie nina Fyang at JM. Siya 'yung babaeng pinagselosan ng character ni Fyang.