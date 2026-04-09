Xyriel Manabat tutuluyan ang TNVS driver 

Nag-trending si Xyriel Manabat matapos makatikim ng pambabastos mula sa isang TNVS driver.
Ang inakala niyang isang simpleng request ng driver na photo kasama siya ang pinagmulan ng diumano'y pambabastos sa kanya. Nang ipinost ng driver ang selfie photo nila, naglagay ito ng caption na sa tingin ng aktres ay pambabastos sa kanya.
Hindi ito pinalampas ni Xyriel at sa kanyang interview ay ipinagdiinan niya na walang rason para siya ay bastusin.
“This is the first time na nakita ko yan. Pero now that I’m seeing it, hindi ko yan papalagpasin. Of course, hindi dapat nagiging entertainment yan in any form.
“And at the same time, I hope the platform (Grab and Flash Express) or the app should do something about this because it’s not petty, it’s not something na any woman or anyone, not just women, should experience on a daily basis," say ni Xyriel.
Gulat na gulat si Xyriel sa inasal ng Grab driver.
“Also, sobrang nagulat ako kasi papunta lang ako ng trabaho niyan. And imagine kung gaano kahirap yung buhay ng isang babae. Nagtatrabaho ka lang, may nagpa-picture lang sa’yo. You’re just being kind, you’re just being a human—a decent human being—and you’ll get this in return.
“Again, it’s never about the piece of clothing. Nakapantrabaho ako. Maayos ko siyang kinausap. As far as I can remember, ang bait-bait ko sa kanya. Nag-tip pa nga yata ako kasi nahiya ako kapag may pinaghihintay akong tao. So, wow!"
Sa huli ay sinabi ni Xyriel na hindi niya palalampasin ang ginawa ng driver.
“I hope na your family, your mom, your sister, or worse, if you have a daughter, your wife, sana makita nila ito; at sana, makita nila na ganyang klase kang tao.
“Maybe I’ll do something about it. I’m sure I’m gonna do something about it… I’m never scared naman to express my passion about protecting women, about protecting victims or voices in any gender, in any age. I’ll be their voice and I’ll use my voice. There’s nothing scared or to be afraid of.”
Nagsabi naman ang Grab Philippines na aaksyonan nila ang hinaing ni Xyriel.