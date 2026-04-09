Bato numero unong absenero sa Senado

Nanguna si Sen. Ronald “Bato” Dela Rosa sa talaan ng mga senador na may pinakamaraming pagliban sa plenary session ng First Regular Session ng 20th congress.
Batay sa attendance record ng Legislative Journal Service, nakapagtala si Dela Rosa ng 31 na pagliban mula sa kabuuang 58 session days.
Hindi na siya nakadalo sa mga sesyon simula noong Nobyembre 25, kasunod ng paglabas ng mga ulat na posibleng mag-isyu ang International Criminal Court ng arrest warrant laban sa kanya kaugnay ng kasong crimes against humanity na inuugnay rin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Pumangalawa sa may pinakamaraming absent si Sen. Camille Villar, na kasalukuyang nasa maternity leave, habang si Sen. Alan Peter Cayetano ay may 14 na pagliban.
Samantala, nagtala naman ng perpektong attendance sina Senate President Tito Sotto, Sen. Juan Miguel Zubiri, Sen. Sherwin Gatchalian, Sen. Jinggoy Estrada, Sen. Imee Marcos, Sen. Robin Padilla, Sen. Joel Villanueva, Sen. Bam Aquino, Sen. Bong Go, Sen. Rodante Marcoleta, at Sen. Risa Hontiveros.