Anne Curtis nainterbyu sina Meryl Streep at Anne Hathaway

Grabeng suwerte ang dumating sa "It's Showtime" host na si Anne Curtis.

Sa Japan nag-spend ng Holy Week ang aktres kasama ang kanyang daughter.  Pero hindi lang pala pagliliwaliw ang ginawa ni Anne doon.  May kasama rin palang work.

Naimbitahan kasi si Anne sa "The Devil Wears Prada 2" global promotion tour sa Japan.  Hindi lang niya nakita nang harapan ang mga bidang sina Meryl Streep at Anne Hathaway kundi nainterbyu pa niya sila.

Ipinost ni Anne ang kanyang invitation para sa "The Devil Wears Prada 2" sa kanyang Facebook reels.

"OMG totally had an Andy Sachs moment. Dying. Can't wait to share. But they were both so sweet.  As an actress, absolute dream come true," say ni Anne.

Ibinahagi rin niya ang isang  short clip.kung saan nasa stage sina Anne at Meryl.

Tiyak na kaabang-abang ang interview ni Anne sa mga bida ng "The Devil Wears Prada 2."

