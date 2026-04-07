Mga nagpapakalat ng fake news, pananagutin ng DICT

Ihahabla ng pamahalaan ang mga indibidwal na nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon hinggil sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, mahigpit na binabantayan ng kanilang ahensya ang paglaganap ng fake news, kabilang na ang mga maling anunsyo tulad ng umano’y “energy holiday.”
Dagdag pa ng opisyal, pananagutin hindi lamang ang mga orihinal na naglabas ng maling impormasyon kundi pati ang mga nagpalaganap nito, lalo na kung mapapatunayang nakatulong sila sa mabilis na pagkalat ng nasabing fake news.