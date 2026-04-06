Alexa Miro: Paalam na aking mahal

Ang digital creator at micro-starlet na si Alexa Miro, ang kasabihang “Time is the ultimate truth teller” hindi siya masyadong maka-relate. Siyempre naman wa siya pakels sa linyahang pinauso ni Bea Alonzo dahil nga pang-A-lister ang ganung gawi at galawan. Siya na hindi kumikilos ayon sa kanyang ganda, mas bet na bet ang dramarama na “Panahon ang nagpapagaling sa mga sugat” o sa Ingles ay “Time heals all wounds.”
Ang kiyeme latik ni binibining Miro tunayan, naghilom na daw ang aniya’y binasag at dinurog niyang puso dulot ng hiwalayan nila ng anak ni Pangulong Bongbong Marcos, si Sandro.
Teka, teka, teka, naghiwalay na pala sila ni young master Marcos eh wala naman tayong nabalitaan o binasang sila ay nasa isang relasyon, tapos ang emehan ngayon, hiwalay na ang dekolor at puti nila? Ay, iba rin ang paandar. Galawang starlet talaga, huh! Ang savage! Hahahaha!
May mga nang-uurirat kasi kung Kamusta ba ang kanyang pusong sinagutan at ang sagot nito: “Puso ko ngayon? Buong-buo na pagkatapos mawasak!”
Ay! Makawasak puso ba talaga ang panganay na binata ni President Bongbong Marcos? Talaga lang, Alexa? Yung totoo? Yung totoong-totoo? Hindi raw para sa mahihina ang loob at hindi biro ang pagkawasak ng puso niya. Sabi ni Miro, ang kinailagan noya raw ay panahon para makapah-muni-muni, timbangin ang mga bagay-bagay, hanapin ang kanyang lakas mula sa kanyang kaibuturan, at alalahanin at pasalamatan ang magagandang pagkakataon at piinagsamahan, at yun a nga, siya ay nakabangon at nakatayo na muli
Sa kasulukuyan, self-love ang focus ni Alexa at siyempre pa, ang kanyang mga content bilang digital creator at mga proyektong paparating. Talaga lang girl, meron? Look na lang ako sa sky, huh!
Malaking bagay rin kay Miro ang pagmamahal mula sa Panginoon na tulay na nagpagaling sa kanyang wasak na puso.
Hindi naman niya sinasara ang puso niya sa romantikong pagmamahal, Basta ang dasal niya, bigay ng Maykapal ang kanyang bagong mamahalin. Ay! Sure na sure na! “Lord, give me a lover” ang paparating niyang proyekto. Magdabog kaya ang bangs ni Daria Ramirez, ang orihinal na bida sa nasabing pelikulang ipinalabas sa mga sinehan noong 1976?
Action drama movies ang kaniyang gustong gawin kung siya ay papalarin. Bet niyang makipag-bakbakan, barilan, pambuno at kung anu-ano pang sa kanyang pakiwari ay tunay na magpapaigting sa kanyang pagiging aktres.
Alexa Miro bilang action queen? Why not, Choc Nut!