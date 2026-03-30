Shuvee Etrata nag-sorry sa DonBelle fans

Na-bash nang husto si Shuvee Etrata dahil feeling close siya kay Donny Pangilinan.
Hindi napigilan ni Shuvee na mag-fangirling nang makita si Donny sa isang birthday party recently.
Nakita ng DonBelle fans ang video at marami ang naimbiyerna. Na-bash nang husto ang dalaga at kung anu-anong masasakit na salita ang ipinukol sa kanya.
"I’m so sorry if I’m always fangirling over Donny. I will do my best para mapigilan po yung nararamdaman natin next time. Pero, he’s really just a crush. Wala pong chance na magka-level po kami ni Donny. Kasi po si Donny po ay isa na pong kumikinang na bituin. Ako po ay paganun pa lang po, pausbong pa lang po ako," say niya.
“So, sana po ay mag-enjoy. Keep supporting," dagdag pa niya.
May pakiusap din ang Kapuso actress sa kanyang mga bashers.
“I hope you just spread love. Be mindful with how you say your comments online. Kasi, words can really be painful to somebody.
“I know na lahat naman… as long as your intention is good, then patuloy lang po magmahalan tayong lahat.”
Bilang dating housemate, pumunta si Shuvee sa PBB house na malapit nang magsara. Ililipat na kasi ito sa ibang lugar.
“Kasi, wala… yun po yung bahay na nagbigay sa akin ng kinabukasan, e.
“Iyon yung nagbigay sa akin ng napakaraming blessings. So, gusto ko lang magpaalam kanina, kaya pumunta po ako doon. Nag-take ako ng picture.
“Naging emotional ako sa pagbalik ko. Wala na. Wala na yung furniture, wala na talaga," say ni Shuvee sa isang interview sa isang entertainment portal.