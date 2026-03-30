Klea Pineda may sweet birthday message kay Janella Salvador

Birthday ni Janella Salvador kaya naman nag-post ang dyowa niyang si Klea Pineda ng short video sa kanyang Facebook account.
Kalalip ng video ang kanyang voice over kung saan nagbahagi siya ng sweet na birthday message para kay Janella.
"Maswerte ang mga taong minamahal mo, at isa na 'ko sa kanila. Maswerte ako dahil nakilala kita, dahil ako ang mas nakakakita sa mga bahagi na mas totoo na hindi madalas nasisilayan ng iba. Sa bawat simpleng ngiti mo, parang himihinto ang mundo at ikaw na lang ang natitira sa paningin ko. Happy Birthday, my Jan Jan. Ikaw ang tahimik kong tula at paborito kong himig sa mundong ito," say ni Klea sa video.
Samu't sari ang reaction ng netizens sa video ni Klea. May nagustuhan siya at meron namang nambasag ng kanyang trip.
"ay iba!! nagiging makata ka talaga pag nagmamahal! Happy birthday, janella!"
"ang Ganda nila at ang Ganda ng mga bibig at labi Lalo na ang, sakto lang pag ngumiti."
"Bsta Ako masaya na para kay kat at chezka..mas bagay sila guyss kc c chezka may pagka astig e..mas ok cla at bagay..for me lang ah..ayoko sa parehas pasexy kc..mas gusto ko yung isa mdyo parang masculine ba kaya happy nlng tayu sa kanila."
"Message niya din yan kay katrice dati."
"Grabi iba. Ang kilig sariling voice nya gamit alam mo tlgang iba ung syaa ni Klea Pineda ngyon at nakkatuwa yun para sa isang janella ngayon ko lng nakita si na ganyn ka happy at genuine sa partner im happy for you both lab lab lang dedma sa panget."