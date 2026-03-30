Anak ni Ice Seguerra at Liza Diño natanggap sa Stanford University

Proud parents sina Ice Suguerra at Liza Diño matapos nilang ibahagi na natanggap ng kanilang anak ang admission sa Stanford University.

"Our daughter just got accepted to STANFORD UNIVERSITY! Yup. THE Stanford University. Mechanical engineering," caption ni Diño sa Instagram.

Bukod pa diyan, ang anak nilang si Amara ay hindi lamang natanggap sa isang sikat na eskuwelahan, dahil nakapasok din siya sa Columbia University , University of California, Berkeley, at University of Southern California, habang waitlisted sa Harvard University.

Paglalahad ni Diño, hindi niya inaasahan na ito ang balita.

"Never in a million years could I have imagined that my precious baby girl, who used to get B’s in Math, who had to take Kumon so her grades will improve just got accepted in one the top 3 universities IN THE WORLD," aniya.

"This week we’ve been celebrating Amara’s 18th birthday, but we’ve also been waiting on her college applications results. I didn’t realize this whole experience was gonna be such an emotional rollercoaster—not just for her but also for me and Ice," dagdag nya.

Kalakip ng long message ay ang litrato ng mag-anak na kitang kita ang parehong tuwa at pagkagulat dahil sa magandang balita. Napasabi na nga lang si ang ina ng , "How to be you anak ko?"