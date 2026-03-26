Angeline Quinto Reigns On: New Music, New Milestones, and a Dream Still Unfolding

Fifteen years into a career defined by soaring ballads and emotional storytelling, Angeline Quinto is entering a bold new chapter—one anchored on gratitude, growth, and an unwavering commitment to her craft.
The singer officially renewed her partnership with ABS-CBN’s Star Music in a contract signing held on March 25 at the ELJ Building in Quezon City. Alongside this, she also joined One Music Management, co-managed with KreativDen—signaling a refreshed direction for the artist long hailed as the “Queen of Teleserye Theme Songs.”
Surrounded by key industry figures including ABS-CBN Music and Integrated Events head Roxy Liquigan, creatives and operations head Jonathan Manalo, KreativDen CEO Kate Valenzuela, and Star Music label head Andie Arellano, Quinto stood at the center of a milestone that looks both forward and inward.
“Wala akong ibang nilu-look forward sa totoo lang. Gusto ko lang talagang makagawa ng maraming-maraming songs pa para sa lahat ng mga tao na hanggang ngayon ay mahal ang music, mahal ang mga kantang ginagawa ko,” she shared.
With a new deal in place, Quinto is set to release fresh music this year and mount more live performances—including a major concert that promises to celebrate her enduring connection with listeners.
“Ang nilu-look forward ko talaga ay maraming songs pa tayong magawa. Marami pa tayong concerts na magawa kasi bilang isang singer talaga, wala akong ibang gustong gawin kung hindi makapagbigay nang napakalaking inspirasyon sa mga tao,” she said.
She then recalled how one of her signature songs continues to resonate with Filipinos around the world:
“At sobrang thankful ako, alam niyo ‘yung song na ‘Patuloy Ang Pangarap’ na isinulat ni Sir Jonathan Manalo, may mga OFW na talagang nagme-message sa akin at nagpapasalamat sila kasi dahil sa kantang ‘Patuloy Ang Pangarap’ hindi nila binitawan ang pangarap nila. So hanggang ngayon patuloy silang lumalaban sa buhay bilang OFW para sa pamilya nila. Kapag nakaka-receive ako ng mga ganoong messages mas lalo akong nae-excite na gumawa nang iba’t ibang klaseng kanta.”
Quinto also teased the possibility of exciting collaborations ahead.
“Yes, marami tayong gagawing mga kanta, maraming concerts. Lahat lahatin na natin ’yan. Sana makasama ko ang BINI,” she added.
Beyond the stage, Quinto’s journey has been marked by resilience. From winning Star Power in 2011 to becoming a staple on ASAP, and eventually branching into acting and judging roles, her career has evolved alongside her personal life—as a wife and mother of two.
Reflecting on her 15-year journey, she acknowledged the challenges that shaped her.
“Hindi biro at napakaraming nangyari sa loob ng 15 taon. At ang talagang napa-proud lang ako sa sarili ko na anuman ang nangyari sa loob ng 15 years na ’yon mas naging matibay ako, mas naging strong ako, mas naging powerful ako,” she said.
Her mission moving forward remains clear: to inspire.
“At kung anuman ang nilu-look forward ko pa para sa career ko eh ’yung makapagbigay pa ako ng mas malaki at maraming-maraming inspirasyon sa mga taong napanghihinaan ng loob para sa mga pangarap nila. Kasi ang pagtupad ng pangarap natin walang pinipiling edad ’yan. So kahit anong edad ang abutin mo kapag hindi pa ibinibigay ng Panginoon ’yan matuto tayong maghintay,” she added.
Offstage, Quinto is quietly achieving another lifelong goal. She revealed that she is set to graduate with a Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management, from Immaculada Concepcion College this June—an accomplishment she kept secret even from her family.
“Hindi alam ng family ko and asawa ko… Ang pagtupad ng pangarap walang pinipiling edad. Kahit wala na si Mama Bob, itinuloy ko pa rin pangarap,” she shared.
Balancing motherhood, a demanding career, and her studies was no easy feat.
“Noong time nagbubuntis ako sa pangalawang baby namin, pag buntis iba-iba moods. Noong time na ginagawa namin ‘What’s Wrong With Secretary Kim,’ kasabay noon sumasagot ako ng modules,” she recalled.
“May time na bumagsak ako. Nagmamakaawa ako sa profs ko para pabalikin ako sa school… Salamat sa professors ko. Ang dami ko pinagsabay-sabay ng panahon na yan. Pinagdasal ko na ‘Lord matapos ko lang to, pangarap ito ng Mama Bob sa akin,’”
As she steps into this renewed era, Angeline Quinto remains grounded in purpose—ready to create, perform, and dream even bigger. For her, the journey is far from over. In fact, it may just be getting started.