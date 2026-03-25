Yasser Marta, nag-iinit, nagliliyab!

Walang halong pag-iimbot at buong katapatang inamin ni Sparkle hunk Yasser Marta na hindi naging madali para sa kanya na gawin ang mga cinematic na pakikipagtalik.
Sa Louie Ignacio’s Desparada ang kanyang katauhan kasi, not once, not twice, but thrice na nakipagkuyangyangan sa katauhan ni Robb Guinto. May kuyangyangyangan sa papag, check. May pagniniig sa sementeryo, double check. At ang triple check, ang tatlo, magkasalo nilang sipingan nila ni Brenda at Hesus, pangalan ng katauhan ni Mhack Morales. Juice colored! Ang savage!
Chika ng binatang makisig: “First time kong gumawa ng love scene at inalalayan ako ni Robb (Guinto). Doon ako nahulog sa kanya,” naka-matamis na ngiti at medyo natatawa ito sa pagkwekwento.
At dahil nga may nahulog, ang tungkol sa relasyon nila ni Robb, kailangang uriratin, huh! Pahayag ni Marta: “Masayang masaya kami,” at ito na nga, may pa-PDA (public display of affection) lahad niya sabay lapit ng mukha niya kay Robb na kunwaring hahalikan niya ang iniirog.
Hindi masyadong halata na nasa honeymoon stage pa ang kanilang romansahan lalo na nga’t apat na buwan pa lang ito. At take note, hindi pang-promo ang kanilang pagmamahalan at sa kanilang dalawa nanggaling ang pagpapatotoong iyan.
Si Guinto, ang deskripsyon sa kanilang intimate scenes na kasama si young master Marta ay: “Nag-iinit, nagliliyab!” pilyang pahayag ni binibining Guinto. Para naman kay Yasser: “It’s love.”
Ay! It’s the “Sabel, it must be love!” season indeed para sa Marta at Robb mag-jowa.
Ang mas panalong aspekto tungkol sa Desparado ay ang makakatohanang pagpapakita nito kung paano at bakit ang mga indibidwal ay nagkaka-mental health issues at kung paano ang mga tulad nila ay kinakalinga, pinagmamalasakitan at minahal.
Ang iba pang kasama sa pelikulang isinulat ni Dennis Evangelista ay sina Mhack Morales, Mercedes Cabral at Sue Prado.