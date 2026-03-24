Untitled Mar 24, 2026 01:35 pm

Tila pelikula ang naging paglalakbay ng pitong magkakapitbahay na aso sa Jilin, China matapos maglakbay ng 17 km pauwi ng kanilang bahay.
Noong ika-16 ng Marso, ninakaw ang mga aso mula sa tatlong bahay upang ibenta sa dog meat shop. Sabay-sabay naman silang nakawala sa umaandar na truck sa Changshuang Expressway.
Ayon sa mga saksi at sa drone footage, ang mas malalaking aso ang nagsilbing proteksyon sa sugatang German Shepherd. Kasama rin sa paglalakbay ang mas maliliit na aso gaya ng Corgi.
Matapos ang tatlong araw, ligtas na nakauwi ang mga aso sa kani-kanilang tahanan noong ika-19 ng Marso.