Karina Bautista, pangabog, pasabog, paputok!

Not once, but twice ang on-line paandar ni Karina Bautista sa kanyang mga social media account. May pa-bikini photos ang digital creator sa kanyang Instagram at Facebook accounts. Juice colored! Galawang starlet of pine tree proportions ang paandar na sinasalubong na niya ang tagtuyot na siyempre pa ang ka-tandem eh ang naglalagablab na Haring Araw.
Sa kanyang IG paandar, ang dramarama ni binibining Bautista ay: “It’s officially summer.” Sa payanig naman niya sa FB, ang habla niya ay: “Been waiting on that sunshine boy. I think I need that back.”
Tunay na handing-handa na si Karina sa pagkilos ng ayon sa kanyang ganda kasi nga, angat na angat ang kanyang kagandahan at alindog sa suot na two-piece bikini at wala itong patumangga na mag-strike a pose sa dalampasigan, huh! May kuha pa nga siyang nakadapa sa buhanginan na may kung anong sinusubo. Sumusubo talaga sa dalampasigan? Ay, iba rin ang kapangahasan, huh?
Huwag kayong mag-alala mga Chika Diva mambabasa, hindi naman ang saging ni Pacing na tatlo piso ang kanyang sinusubo, kundi kabibi. O sagay nga ba yun? Gusto pa niya yatang kabugin si Ariel ng “The Little Mermaid,” hindi ba naman.
The WHO si Karina Bautista? Ay, hindi niyo siya puwedeng ismolin, noh. Kasama lang naman siya sa cast ng “The Silent Noise.” Siya ang tinaguriang Miss Independent ng Isabela at tinanghal na 2nd runner up Pinoy Big Brother Otso Teen Edition. May mga kinilig sa tambalan niyang KarJon, portmanteau nila ni Aljon Mendoza. At ito talaga ang pangabog kaya ekis siya The WHO tambayan, Philippine Navy Reservist si Bautista, at ang ranggo niya ay Seaman, First Class. Oh ‘di ba, talbog!
Kaya nga hindi walang elementong katakataka at mas lalong hindi nakakahibang na umani ang kangyang pa-two piece bikini dalampasigan ng mga papuri, heart at fire emojis, huh!
“You made it official!!!” puri ni Criza Taa.
“Olaaa mamiiiii,” komento naman ni Kira Balinger.
“Grabe namarnnn!!”
“Sobra ka teh!!!”
Kaya nga in fair Verona, ang kaseksihan ni Karina Bautista, pangabog, pasabog at paputok, huh!