Eid-al Fitr celebrations in Quiapo Mosque

Filipino muslims flock to the Golden Mosque in Quiapo, Manila on Saturday, 21 March 2026, to celebrate Eid al-Fitr.JohnCarloMagallon
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