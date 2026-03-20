'Pinas, pasok sa ‘most polite, friendly’ countries sa mundo

Nakapasok ang Pilipinas sa listahan ng mga pinaka-magalang at pinaka-palakaibigang bansa sa mundo, ayon sa isinagawang survey ng kumpanyang Remitly, isang cross-border digital finance provider, na nilahukan ng halos 5,000 katao mula sa iba’t ibang panig ng mundo.
Batay sa resulta, pumuwesto ang Pilipinas sa ika-6 na ranggo sa kategoryang “politeness,” kung saan 2.3% ng mga respondent ang nagsabing ang mga Pilipino ang may pinakamagandang asal at pag-uugali.
Nanguna sa listahan ang Japan na may 35.15%, sinundan ng Canada (13.35%) at United Kingdom (6.23%). Pumasok din sa Top 5 ang China (3.7%) at Germany (2.8%).
Samantala, nakapasok din ang Pilipinas sa Top 10 ng mga pinaka-palakaibigang bansa sa mundo, kung saan pumuwesto ito sa ika-8 na ranggo matapos makakuha ng 4.16% mula sa mga respondent.