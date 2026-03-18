SB19 kasaysayan ang inukit sa ‘Lollapalooza’

Kasaysayan ang inukit ng SB10 bilang kauna-unahang P-Pop group na inimbitahan sa Lollapalooza, isa pangmalakasan at prestihiyosong musical festival sa buong mundo.
Ang P-POP Kings, ibinahagi ang balita sa kanilang mga opisyal na social media pahina. Saad sa kanilang pahayag: “Surprise A’TIN! We are so thrilled to announce that we'll be performing in the Lollapalooza stage this 2026! Can’t wait to see you, Chicago.”
Ang Lollapalooza Music Festival ay mangyayari sa 30 Hulyo hanggang 2 Agosto, at gaganapin ito sa Grant Park sa Chicago, Estados Unidos. Pamoso at sikat ang nasabing music festival dahil iba’t-ibang klaseng artists at uri ng mga musika at tugtugin ang maasahan. Mahigit na tatlong dekada na ang Lollapalooza na sinusuportahan at pinapanood ng mga mahihilig alternative rock, hip hop, pop at electronic music.
Ang pagiging kasapi ng SB19 sa Lollapalooza ay isang patotoo na ang P-Pop music ay may lugar na at nagmarka sa pandaigdigang merkado ng musika.
Binubuo nina Pablo Nase, Stell Ajero, Josh Cullen Santos, Justin De Dios at Ken Suson, malaki na at malakas na ang international music presence ng SB19 at ang ilan sa kanilang mga kantang “Bazinga,” “Gento,” “Mapa,” “Dam,” “Dungka,” at “VISA” ay tunay minahal, pinakinggan at sinuportahan.
Maliban sa SB19, mapapanood sa music festival sina Charli XCX, Lorde, Tate McRae, Olivia Dean, JEANIE ng BLACKPINK, The Smashing Pumpkins, The XX at mahigit pa sa 170-plus artist na magtatanghal sa apat na entablado.
Bago pa mangyari ang Lollapalooza, may “Wakas at Simula” concert ang SB18 sa 18 Abril naa gaganapin sa SMDC Festival Grounds. Naging matagumpay rin ang performance kamakailan lang sa D.U.N.K Showcase sa K-Arena, Yokohama, Japan.
Matapos ang opisyal na pag-anunsyo tungkol sa kanilang pagiging kasapi sa Lollapalooza, nag-TikTok live sina Justin, Josh at Pablo para magbahagi ng kanilang mga saloobin at makipag-interact sa kanilang minamahal na A’TIN.
Kung bakit wala ang KenTell, portmanteau para kina Ken Sison at Stel Ajerp, sa kanilang TikTok, tanging silang dalawa lang ang may alam, huh!