AJ Raval todo-tanggol sa amang si Jeric Raval
Ipinagtanggol ni AJ Raval ang kanyang amang si Jeric Raval laban sa naglalabasang balita na sinabihan daw niya si Kylie Padilla na siya na ang mag-file ng annulment para mapakasalan na ni Aljur Abrenica ang kanyang anak
Noong March 17 ay nag-post si AJ sa kanyang Instagram Stories para i-defend ang kanyang ama.
“Fake news. 100%. My father would never mention a name. He's too old to be involved in something like this. Walang nag-aaway. We're all at peace," say ni AJ.
Alam ni AJ na marami sitang bashers pero hindi siya nagpapaapekto.
“Hate us all you want. Continue spreading lies. Continue to take me down if that's what makes you happy. Kung saan kayo masaya gawin niyo. It doesn't matter anymore," paliwanag niya.
“What's important is what's happening inside our home, not what you see from the outside.
“We're okay. Walang beef sa loob. Walang nag-aaway at bati lahat. Let's start the day fresh and focus on positivity instead of negativity.
“God bless you all," dagdag pa ng seksing aktres.
Sina Aljur and Kylie ay nagpakasal noong 2018 pero naghiwalay sila three years after. May co-parenting setup sila para sa kanilang dalawang anak na sina Alas Joaquin and Axl Romeo.