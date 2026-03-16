Robb Guinto, maalindog, maligaya, mahusay

Triple threat ang turing ngayon kay Robb Guinto kasi nga taglay nito ang tatlong M. Ang una ay maalindog dahil taglay niya ang dakilang ganda at natatanging pambihira na tila mga batobalani kaya ang mga barakong totoo at mga babaing nagmamahal at nagnanasa sa kapwa nila ay bet na bet siya.
Maligaya kasi nga, palong-palo ang kanyang karera. Bida ang mapangrahuyong si Guinto sa Louie Ignacio’s Desparada, isa sa mga film in competition sa Sinag Maynila Film Festival na mangyayari ngayong 23-29 Marso.
Ang kanyang katambal na pangunahing lalaki sa nasabing pelikula, si Yasser Marta ay kaligayahan rin ang dinudulot sa kanya. Oo, ate, mag-jowa na at nagmamahalan ang magkapareha. Hindi lang ito pang-fan service at promo para sa pelikula, tunay ang pagiging magsing-irog nina Robb at young master Marta.
At ang pinakabonggang aspeto sa buhay ngayon ni Guinto, ay ang katotohanang hangang-hanga at galing na galing sa kanya si director Louie Ignacio.
Sa aming one-on-one chikahan ni direk Louie sa pulong balitaan para sa Sinag Maynila Film Festival na ginanap sa Gateway Platinum cinema, sabi nito: “Naalala ko sa kanya sina Lorna Tolentino, Rio Locsin, pati na rin si Jaclyn Jose. Ang mga binanggit ko, lahat sila nagsimula bilang mga sexy stars sa bold movies dati. Pero dahil nga ibang klase ang mga ganda at may angking galing talaga, unti-unti, lumabas ang kano kanilang mga husay at pagiging aktres. Si Robb ang susunod na kanila.”
Dagdag pa ni direk Louie: “Alam mo naman Alwin, I know real talent when I work with one. Habang idinidirek ko siya, taas ang kamay ko sa kanya. Magaling na siyang artista. May bago tayong aktres na hahangaan at susuportahan. Magaling siya kasi mararamdaman mo na ibinigay niya ang buong puso niya sa role niya sa Desperada. Nagpalakpakan ang mga tao nung shoot namin after she delivers a great take sa mga eksena.
Reaksyon ni Robb sa papuri mula sa kanyang director: “Sobrang thankful ako kay Direk. Kasi, hindi niya ako pinabayaan during the shoot. And nakakaiyak kasi pinagkatiwalaan po ako ni Direk dito,”na hindi napigilan ang damdamin at tuluyan nang napaluha.
“Ang daming direktor na po na nakatrabaho ko, parang dito naniwala at nagtiwala sa akin si Direk Louie,” patuloy na pagsasaad ni Robb. “Maraming mga magagaling na artista. Bakit ako na galing sa VMX, na ako yung napili ni Direk Louie para dito sa pelikulang ito? Kaya sobrang thankful ako sa kanya, kasi ibinigay niya sa akin yung project na ito.”
Patuloy ni Guinto: Sabi pa ni Direk Louie, pangarap niya talaga itong movie na ito. And nakakatuwa kasi kasama ako doon sa pangarap niya na ginagawa ngayon. Kaya Direk, maraming-maraming salamat sa pagkuha sa akin.”
Ikaw na talaga Robb Guinto ang bukod tanging babaing pinagpala sa lahat, huh! Panalo na ang karera, mas panalong-panalo pa love of your life na si Yasser Marta. Ikaw na talaga!