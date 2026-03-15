Eduard Bañez, patuloy sa mga pangarap

Patuloy ang pagtupad sa mga pangarap at gawing totoo ang lahat ng mga ito, iyan ang kasalukuyang adhikain ni Eduard Bañez, dating talent mula sa Star Magic na sa ngayon ay nasa Amerika na. Si young master Bañez ay isang kwentista, tagapaglikha ng nilalamang digital, tagapagturo at tumatayong tulay pang-kultural para sa mga salaysay tungkol sa kapwa niya Filipino na kanyang ibinabahagi sa kanyang platapormang digital.
Sa Batch 15 ng Star Magic, ang mga kasabayan ni Bañez ay sina Megan Young, Jessy Mendiola, and Bela Padilla. May mga pagkakataon rin siyang maging bisita sa isang pangmalakasang antolohiyang pang-drama, nakapag-perform sa noon time variety show, at punong abala sa isang pang-umagang programa.
“I’m the only one in the family who pursued this field,”sagot ni Bañez sa tanong kung bakit karera sa showbiz ang tinahak niya. “Pinili kung tahakin ang sining kasi siya ang passion ko.”
Maliban sa pag-arte, naging news anchor rin si Bañez’s Net25’s morning show ang ‘Home Page’ at naging anchor sa TV5 Network’s Aksyon TV platform.
At hindi lang sa Pilipinas bumongga ang karera ni Eduard. Sa Amerika, naging segment host siya Nickelodeon at lumabas sa Nick Jr., kung saan naging matagumpay siya bilang Nickelodeon artist and presenter.
“I’m still in the learning mode,” saad ni Bañez matapos kung tanungin kung Kamusta na ba siya sa kasalukuyan. “Now, every day is a blessing, a new opportunity to try something new. I always curious kung gaano kabilis ang movement ng mga pangyayari dito. And I am thankful that I just don’t get by, I make mark, carve my own niche.”
Super hands on ngayon si Bañez sa kanyang “baby” na Spluk.PH. Kwento nito: “It’s a media platform aimed at bringing global stories to Filipino audiences and amplifying voices across entertainment, culture, and current affairs.
Bañez describes himself not only as a performer but also as a digital media creator, reflecting the changing nature of modern entertainment. My main aim here is to connect Filipino audiences worldwide and spark meaningful corsations.”
Ang isa pang kahanga-hanga kay Bañez, maliban sa pagpupumyagi sa social media, may totoong ‘pay it forward’ aspect ang buhay dahil siya ay physical education at sports teacher sa mga kabataan.
“I am taking away my students from their computers and other gadgets. In my class, they perspire, run, laugh, build camaraderie and long-time friendships, learn and experience discipline and sportsmanship,” kwento ni Bañez. “Priceless to see them getting along, having fun, and instilling in them life lessons that are not from the books, but from the mental, physical and emotional components that are part and parcel of physical education and sports.”
Dahil nga super hands on siya sa kanyang on-line platform at ibang klaseng tagimtim ang meron sa kaniyang puso dahil sa pagiging guro, babalik pa ba siya sa showbiz? Maagap na sagot ni Eduard Bañez, “Yes. I’m not closing my doors entirely. As one song said, there is a time for every purpose under heaven.”