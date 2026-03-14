Request ni Bato, ibinasura ng senado

Ibinasura ng Senado ang kahilingan ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa na gamitin ang Senate Mansion sa Baguio City para sa kaniyang pamilya, matapos kumpirmahin ng pamunuan na kasalukuyan pa itong sumasailalim sa pagkukumpuni.
Ayon sa kumalat na liham na may petsang ika-12 ng Marso, humiling si dela Rosa kay Senate President Vicente “Tito” Sotto III na magamit ang pasilidad mula ika-16 hanggang 29 ng Marso. Layunin sana nitong magsilbing tuluyan ng kaniyang pamilya habang ginaganap ang CSAFP Cup 2026 Shooting Competition sa firing range ng Philippine Military Academy (PMA).
Kinumpirma naman ni Senate Secretary Mark Llandro “Dong” Mendoza na hindi napagbigyan ang kahilingan ng senador dahil hindi pa tapos ang ginagawang pagkukumpuni sa nasabing mansyon.
Nauna nang tumanggi si Sotto na kumpirmahin o pabulaanan ang pagkalat ng liham sa publiko. Aniya, itinuturing itong isang privileged communication kaya ipinaubaya na lamang niya sa Senate Secretariat ang paglilinaw tungkol dito.
Sa kabila ng isyu, tiniyak ni Sotto na patuloy pa ring nakikibahagi si dela Rosa sa mga gawain ng Senado. Isa umanong patunay nito ang paglagda ng senador sa Senate Resolution 343, na humihikayat sa administrasyon na maglatag ng mga contingency plan bilang tugon sa patuloy na krisis sa presyo ng langis.
Matatandaang hindi na pisikal na dumadalo sa Senado si dela Rosa mula pa noong ika-11 ng Nobyembre, 2025. Ang kaniyang matagal na pagliban ay kasunod ng mga ulat na umano’y naglabas ng warrant of arrest laban sa kaniya ang International Criminal Court (ICC).