Mga labi ng nasawing caregiver sa Israel, naiuwi na

Dumating na sa bansa kaninang 4:30 ng umaga ang mga labi ng nasawing OFW caregiver na si Mary Ann De Vera.
Si De Vera ay nasawi sa Tel Aviv, Israel matapos tamaan ng missile attack.
Sa kanyang pagdating, sinalubong ang kanyang mga labi ng kanyang asawa na si Bernie Lavarias. Kasama rin sa sumalubong sina OWWA Administrator Patricia Yvonne “PY” Caunan, Israel Ambassador to the Philippines Her Excellency Dana Kursh, at AGIMAT Party-list Representative Bryan upang tiyakin ang maayos na proseso at agarang maibigay ang tulong para sa kanyang pamilya.
Nakiramay at nagbigay rin ng suporta sina DMW Undersecretaries Barnard Olalia, Felicitas Bay, at Dominique Rubia-Tutay, pati na si OWWA Deputy Administrator Ryan Vincent Uy.
Pinangunahan din ng mga tauhan mula sa OWWA at DMW Region 1 ang maayos na paghatid ng mga labi ni Mary Ann sa kanyang pamilya sa Probinsya ng Pangasinan.
Ang buong pamunuan ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) ay taos-pusong nakikiramay sa pamilya ni Mary Ann De Vera.
Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, nais nilang ipabatid na hindi nag-iisa ang kanyang pamilya kundi kasama nila ang OWWA at ang sambayanang Pilipino sa pag-alalay at pakikiramay.