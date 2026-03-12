SSS naglunsad ng online facial verification para sa pensioner’s confirmation

Naglunsad ang Social Security System (SSS) ng isang online facial verification portal upang matulungan ang mga pensyonado na makasunod sa kinakailangang Annual Confirmation of Pensioners (ACOP) nang hindi na kinakailangang pumunta sa mga sangay ng SSS.
Ayon sa SSS, gagamit ang sistema ng biometric liveness checks upang makumpirma ang pagkakakilanlan ng isang pensyonado sa pamamagitan ng website. Layunin nitong gawing mas madali, mabilis, at maginhawa ang proseso ng pagsunod sa ACOP.
Sinabi ni SSS President at CEO Robert Joseph De Claro na sa pamamagitan ng bagong online verification system ay mas mapapabilis at mapapadali ang pagsunod sa mga patakaran, habang natitiyak na tuloy-tuloy ang pagtanggap ng pensyon ng mga benepisyaryo.
Ang online facial confirmation feature ay maaaring gamitin ng mga pensyonadong nakarehistro sa National ID system.