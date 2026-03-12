DYARYO TIRADA
Pamimigay ng fuel subsidy, sisimulan na
Sisimulan sa susunod na linggo ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga tricycle driver bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng petrolyo dulot ng tensyon at bakbakan sa Middle East.
Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, isasagawa ang pamamahagi sa 39 na payout centers sa Metro Manila mula Marso 17 hanggang Marso 19.
Tinatayang nasa 139,000 tricycle drivers ang makikinabang sa tig-P5,000 na cash assistance sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS).
Dagdag pa niya, ang mga benepisyaryo ay magmumula sa opisyal na listahan na ibinigay ng mga lokal na pamahalaan, at hindi kabilang dito ang mga kolorum na tricycle.